شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الإقليمى الأول فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق منذ قليل، المؤتمر الإقليمى الأول فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والذى تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

يذكر أن الحكومة حرصت على تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث قامت وزارة العدل المصرية فى وقد سابق بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بنشر 16 حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك ضمن قائمة ضمت 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.

وجاء نشر الأحكام في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها المستشار عمر مروان وزير العدل مع "دارين تانج" مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتم نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني لمنظمة ويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، كما تتيح المذكرة أيضاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.