شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لعمل تمديدات الكهرباء بشكل آمن فى منزلك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم الخطوات التي يجب اتباعها لجعل النظام الكهربائي في المنزل أمن ويحافظ على سلامة الأسرة، خاصة وأنه نظام معقد، فيما يلي الخطوات المناسبة التى يجب اتباعها عند توصيل الأسلاك بالمنزل.

1- احرص على وجود رسم تخطيطى للمسارات يوضح موقع لوحة القطع الكهربائى ومسار الأسلاك لكل مخرج كهرباء.

2 -ابدأ بتشغيل أطول الأسلاك أولاً لتجنب قنوات الهدر في الجدران حتى لو كنت لا تتوقع استخدامها على الفور. ابدأ كل سلك بالطابق العلوي واسحبه حتى الطابق السفلي. بهذه الطريقة ، لا تستخدم سلمًا لدفع السلك لأعلى بين الطوابق.

3-يجب أيضًا أن تترك سلكًا إضافيًا واحدًا على الأقل في كل نهاية في حال احتجت إلى تحريك بعض الاسلاك في وقت لاحق.

4- يُنصح بست منافذ لكل دائرة في منطقة المعيشة ، في حين أن ما لا يقل عن اثنين في كل دائرة هي المعيار في المطبخ ، حيث تستخدم الأجهزة المزيد من القوة الكهربائية.

5-قبل حفر أي ثقوب ، تأكد من معرفة ما هو على الجانب الآخر من الجدار أو الأرضية أو السقف لتجنب الحفر من خلال أي أسلاك كهربائية أو مجاري أو أنابيب ماء. تابع عن طريق حفر الثقوب باستخدام بنطة 1 بوصة في منتصف الأزرار حيث ستنتقل الأسلاك الخاصة بك.

6- قم بتحديد مكان لوحة القطع الكهربائي بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة في المستقبل. من المستحسن وجود موقع في الطابق السفلي أو غرفة المرافق أو خلف باب الشقة.

7-ضع لفة السلك بجوار لوحة القطع الكهربائي واسحب السلك وفقًا للمخطط الخاص بك إلى أقرب مخرج أو مفتاح لكل دائرة. يمكنك أيضا امداد الأسلاك مباشرة من خلال اللوحة. ولابد من مراعان أن أي سلك يخرج من الصندوق قد يكون معرضا للقطع من الصندوق الكهربائي.

استخدم أدوات إزالة الأسلاك لإزالة الطبقة البلاستيكية الخارجية من نهايات الأسلاك وإرفاقها ، وفقًا للتعليمات الموجودة في الصندوق ، عند كل منفذ أو أداة تثبيت أو مفتاح.

8-تثبيت الدوائر الفردية لكل مجموعة أسلاك. يجب أن تتطابق الدوائر مع قوة السلك والغرض المقصود منه.