شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف سيرفيس جديدة.. تفاصيل المرحلة الأخيرة من تطوير ترعة المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة في مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة الحضارية لمراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد مشروع تطوير ترعة المريوطية، أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، والذي حولها ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع من مأوى للقمامة والأوبئة إلى منطقة حضارية خدمية تضم كورنيش وممشى سياحي ومواقف سيرفيس نموذجية ونقاط خدمية من مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجاري المائية، وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، للقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية وتحسين المظهر العام.

وشهدت مرحلة العمل الثانية والأخيرة بترعة المريوطية مراحل عمل متقدمة، في المنطقة من شارع الهرم وحتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي تستهدف تبطين وتدبيش الترعة بالكامل وإنشاء مشروعات تنموية ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد الترعة في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وتستهدف خطة التطوير، إنشاء عدد (2) موقف سيرفيس حضاري ومحطات للأتوبيس الترددي الجديد BRT، وساحات انتظار ومحلات ومطاعم نموذجية، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات حيوية خلال أعمال المرحلة الأولى، والتي شهدت تغطية جزء من مسار الترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري بديل عن المواقف العشوائية، فضلا عن إقامة كورنيش وممشى سياحي ونقاط ترفيهية وأكشاك ومطاعم حضارية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى خدمي وبالمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة وتوفير مختلف الخدمات بمواقف السرفيس لخدمة المواطنين وتسليم القطاعات بالمستوى الذي يضمن توفير أعلى سيولة مرورية لحركة السيارات بالمناطق المحيطة ومراعاة المظهر الجمالي لأعمال التطوير لتحقيق نقلة حضارية شاملة لسكان تلك المناطق.