شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مندوب مبيعات بنزيف بالمخ نتيجة سقوطه من قطار أمام محطة سكك حديد الروضة في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، كما أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية البرجاية، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام قرية البرجاية، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: ناصر يوسف 49 عاما، سيمون ناصر 18 عاما، وشخص ثالث جاري تحديد هويته، ويقيمون بعزبة زكريا التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير، وتم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسقوط محمد ثابت 48 عاما، مندوب مبيعات، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، من قطار أثناء نزوله بمحطة قرية الروضة في مركز ملوي، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.