شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني في غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم المعلومات حول مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا لإنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.

1- المزرعة تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعمل في إنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.

2- تبلغ مساحتها حوالي 15 فدان اجمالي مساحة المزرعة.

3- تبلغ اجمالي طاقتها الاستيعابية حوالي 1500 رأس.

4- تضم المزرعة: 26 عنبر، و2 محلب للألبان، فضلا عن 1300 رأس، متواجدة بها حاليا، كما تنتج حوالي 2 طن من الألبان يوميا.

5- تم الانتهاء من بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، فضلا عن 350 رأس تم توزيعها بالقرى المختلفة لتحسين النسل.