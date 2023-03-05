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ما لا تعرفه عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني في غرب المنيا

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم المعلومات حول مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا لإنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.

 

1-  المزرعة تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعمل في إنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.

 

2- تبلغ مساحتها  حوالي 15 فدان اجمالي مساحة المزرعة.

 

3- تبلغ اجمالي طاقتها الاستيعابية حوالي 1500 رأس.

 

4- تضم المزرعة: 26 عنبر، و2 محلب للألبان، فضلا عن 1300 رأس، متواجدة بها حاليا، كما تنتج حوالي 2 طن من الألبان يوميا.

 

5- تم الانتهاء من  بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، فضلا عن 350 رأس تم توزيعها بالقرى المختلفة لتحسين النسل.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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