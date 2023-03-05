شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للشباب برواتب تزيد على 4000 جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر 90 فرصة عمل جديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، برواتب تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 4500 جنيه.

وأشارت "الوزارة" إلى أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 10 موظفين قسم مبيعات، و20 جزارا، و20 خبازا، و20 شيف جبن، و20 سماك، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الأقل فى المجال، حتى سن 35 سنة، منوهة إلى أن التقديم يبدأ من يوم الاثنين المقبل في فروع الشركة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354 .

جدير بالذكر أن 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة خاطبت وزارة القوى العاملة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، وذلك للتقديم عليها حتى نهاية شهر مارس2023.

وتتوافر فرص العمل فى أكثر من 20 تخصصا، تشمل مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.