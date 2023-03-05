شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة أنه كان من الضرورى دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية و أن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة ، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة لإلحتياجات الإنسانية.

ويلعب المكتب البابوي للمشروعات منذ إنشائه فى عام 2013 دورًا كبيرًا في دعم احتياجات المجتمع المصري خلال السنوات الثماني الماضية ، نفذ المكتب مشاريع وبرامج مختلفة ، وقام بتشجيع جميع الإيبارشيات والكنائس في كل من المدن والقرى على تنفيذ مشاريع تعزز التعليم والصحة. و تُلاحظ إنجازات المكتب اليوم بشكل جيد في كل أنحاء مصر

وتتمثل مهمة المكتب البابوى للمشروعات في تعزيز ودعم التدخالت التي تساهم في بناء القدرات< البشرية ، وتقوية القدرة المؤسسية للكنيسة للوفاء بمهمتها في خدمة العالم.