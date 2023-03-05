شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: 4,5 مليون سيدة استجبن لمبادرة الكشف عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور لؤي قاسم، عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم تشخيصها بوجود ورم تتلقى العلاج بالمجان الآن في المستشفيات الصحية المصرية المعنية بهذا الأمر.

وأكد الدكتور لؤي قاسم، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 4,5 مليون سيدة استجبن للمبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي، وهذا الرقم الكبير دليل على ثقة المرأة في تلك المبادرات الرئاسية، و تم تطوير الأجهزة والوحدات الصحية التي تعمل بها هذه المبادرة لتكون بأعلى كفاءة وجودة تليق بحياة المواطن المصري.

وذكر أن القائمين على مبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يقوم بعمل الفحص الإكلينيكي أولًا وفي حال كان هناك شكوك بوجود ورم يتم عمل الأشعة والتحاليل الخاصة بتشخيص هذا المرض، وعند التأكيد على إصابة السيدة بسرطان الثدي تحصل على الخدمة العلاجية بالمجان حتى تتعافى بشكل نهائي، مؤكدًا أن هذه الفحوصات الإكلينيكية يجب عملها سنويًا.