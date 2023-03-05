شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للأجور: زيادة الأجور استشعار من الرئيس بتأثير الأزمة العالمية على المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات جاءت في توقيت مناسب وقرار مرحب به ومشكور عليه الرئيس، موضحا أن القرار استشعار من الرئيس بالأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفتها من تبعيات.

وأوضح عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن ما فعله الرئيس السيسي ليس التدخل الأول حيث تدخل الرئيس العام الماضي مرتين مرة قبل شهر أبريل ومرة أخرى في أكتوبر بزيادة علاوات استثنائية وزيادة الحد الأدنى وتدخل الآن قبل شهر رمضان لدعم المصريين.

وتابع: "زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى إلى 3500 وما تضمنه من قرارا وهذه الحزمة من القرارات التي شملت العاملين من الجهاز الإداري والمعاشات تكلفتها حوالي 150 مليار وجاءت في توقيت مناسب"، مؤكدا أن الرئيس مستشعر بالغالبية العظمى من المصريين وهم عمال مصر.