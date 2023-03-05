شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لتسهيل خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراءات جديدة اتخذتها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتسهيل خطوات تسجيل العقارات فى مصر من خلال اتفاق الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، مع المهندس أيمن شدید رئیس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، يقضى بتسلم الهيئة بيان رسمي لمأموريات الشهر موضحا به أسماء الأحواض والنواحي والاقسام المساحية بالمدن والقرى علاوة على أسماء الشوارع والشياخات المتوافرة لدى الهيئة لتسهيل عملية التسجيل.

وكانت إحدى العقبات التى تواجه المواطنين أثناء تسجيل عقاراتهم فى الشهر العقارى هو استخراج البيان المساحى للعقار أو الشقة المراد تسجيلها حيث اشترط القانون أن يتم تقديم مستند بالرسم المساحى من إحدى الجهات المعتمدة، ورغم أن تعديلات القانون الأخيرة التى طبقا منذ مايو 2022 سهلت هذا الأمر على المواطن إلا أن فحص المستند من مأموريات الشهر العقارى كان يستغرق وقت لعدم امداده بأسماء الأحواض والنواحي والأقسام المساحية بالمدن والقرى لتأكد من صحة المستند المقدم منه.

وفي اطار حرص الجهتين على تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم عقد اجتماع بين الجانبين يوم الخميس واتفقا على تذليل الهيئة المصرية العامة للمساحة لجميع العقبات التى تواجه المواطنين أثناء عملية التسجيل، كما اتفق الطرفان على أن تسلم الهيئة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بيانا رسميا موضحا به أسماء الأحواض والنواحي والاقسام المساحية بالمدن والقرى علاوة على أسماء الشوارع والشياخات المتوافرة لدى الهيئة لتسهيل عملية التسجيل.

واتفق الطرفان على لقاءات دورية تجمع قيادات الجهتين يتم فيها عرض أية عقبات تعترض تنفيذ القانون، وعلى أن تكون تلك اللقاءات تبادلية بين الجهتين في مقر كل جهة.