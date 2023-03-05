شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 5/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 27: 3
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:47
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:40
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:46 م
وقت صلاة العشاء 7:01 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:07