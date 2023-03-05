شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تصدر بيانا حول حكم إحياء ليلة النصف من شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيان بشأن ما يُثَار حول إحياء ليلة النصف من شعبان من ادعاءاتٍ بأنها بدعة، إنما هي أقوال مردودة بالأحاديث المأثورة، وآراء أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.

وفى السياق أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال، ما حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة البراءة"؟، وجاء رد الدار كالآتى: