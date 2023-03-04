شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر يزور محافظة أسوان ويحضر مهرجان سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، اليوم /السبت/ زيارة إلى محافظة أسوان، حيث سيحضر، حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى.

ومن المقرر أن يلتقى بيرجر - خلال الزيارة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام - مع محافظ أسوان أشرف عطية، كما سيقوم بجولة في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى والشركاء المنفذين والمستفيدين والتى تركز على تمكين المرأة وتحسين الصحة.

كما سيحضر السفير الأوروبى أيضًا العديد من أنشطة مهرجان أسوان، بما فى ذلك ورش عمل التدريب على الفنون السينمائية.