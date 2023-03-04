شكرا لقرائتكم خبر عن "التعمير والإسكان" يقرر تأجيل حجز وحدات مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك التعمير والإسكان تأجيل موعد حجز الوحدات السكنية، الذى كان من المقرر أن يبدأ غدا الأحد 5 مارس، وحتى يوم الخميس 16 مارس نظرا لتحديث الموقع.

وأشار البنك، أنه سيتم فتح باب الحجز على الموقع فى المواعيد التالية يوم الأحد الموافق 26 مارس من العاشرة صباحا لحجز وحدات مشروع جنة السكنى ، ويوم الثلاثاء الموافق 28 مارس لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس‏ الموافق 30 مارس ؛لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين الموافق 3 أبريل لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء الموافق 5 أبريل لحجز وحدات مشروع الحصة العينية القطامية جاردنز.