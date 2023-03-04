السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة.. صور

القاهرة - سامية سيد - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبو صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها فى المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".