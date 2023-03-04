أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبو صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها فى المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.39 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.39 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.40 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.41 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.41 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.42 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.42 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.43 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.43 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.44 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.44 PM

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.45 PM (1)

 

WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.45 PM

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا