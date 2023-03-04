شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية: سلمنا 20 مبنى بالإضافة لنقل 9 آلاف موظف حكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة مجلس الوزراء تعاين مقرات الوزارات في العاصمة الادارية لضمان جاهزية المباني لنقل العاملين في الوزارات، قائلا: "كنا عاملين جدول كل أسبوع اللجنة تعدي علي المباني وتكون جاهزة للانتقال".

وأضاف خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم سلموا 20 مبنى بالإضافة لنقل 9 آلاف موظف، موضحا أن النقل يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى يكون فيها 9600 موظف وبعض الجهات والهيئات التابعة الوزارات، مشيرا إلى أن انتهاء المرحلة الثانية سيكون خلال منتصف شهر مايو القادم بنقل جميع الموظفين.

واستكمل: "عملنا ترتيبات مع وزير النقل وأصبح في كذا طريقة للانتقال وعندنا أتوبيسات نقل داخلي للنقل للحي الحكومي والعكس، وفي شركات خاصة متعاقدة مع وزارة النقل للانتقال"، موضحا أن الهدف من الانتقال خدمة المواطن وتقديم أعلى مستوى من الخدمة والهدف الثاني انتقال الحكومة لمرحلة التكنولوجيا وتطبيق نظام اللاورقية.