شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: ثلث القوة العاملة بالوزارة انتقلت للعمل بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، متابعتهم التجهيزات التي تتم في مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحدوث تطورات كبيرة منذ العام الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أن وسائل التعامل كلها أصبحت إلكترونية والإمكانيات أكثر تطورا.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن البرامج التي تم تدريب الموظفين عليها رفعت من قدراتهم، فضلا عن وجود آليات كثيرة سواء التعامل مع وسائل تكنولوجية حديثة أو أرشفة تقنية أو التعامل مع برامج جديدة.

وأشار، إلى أن قيادات وزارة الكهرباء انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن ثلث القوة الموجودة من موظفين انتقلوا لمقر العمل الجديد بالعاصمة الإدارية، وتدريجيا يتحسن الوضع وتوجد وسائل نقل متعددة للعاصمة الإدارية، قائلا: "ما زلنا في البدايات وفي أتوبيسات موجودة من أماكن مختلفة".