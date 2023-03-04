شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع محل "بلاى ستيشن" يدار بدون ترخيص فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع محل "بلاي ستيشن" بالعقار رقم 14 الكائن بشارع حسن القاضي من شارع فاطمة رشدى بحي العمرانية؛ لمزاولة النشاط بدون ترخيص واستجابة لشكاوي المواطنين لما يسببه من إزعاج مستمر للأهالي على مدار اليوم.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة، خصصت عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444