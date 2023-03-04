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شكرا لقرائتكم خبر عن "برافو رجالة مصر".. وزارة الداخلية تتصدر تريند تويتر بعد إسقاط عصابة "هوج بول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدرت وزارة الداخلية التريند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أقل من ساعة أعلنت خلالها الوزارة القبض على شبكة دولية يديرها 29 شخص بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وسط إشادات باحترافية القبض على المتهمين قبل هروبهم خارج البلاد.
أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على ضبط المتهمين: برافو رجالة مصر.
بينما كتب أخر:" الداخلية قبضت على المتهمين قبل هروبهم ره البلد، والله برافو"
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء اليوم عن نجاحها في في اسقاط المتورطين في وقائع النصب على المواطنين عبر تطبيق Hogg Pool، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت شبكة.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بثت فيديو وثق عملية تتبع المتهمين، والتوصل لمخبأهم داخل فيلاتين بنطاق محافظة القاهرة اتخذوها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحسب بيان الوزارة:" تبين أن الشبكة يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين ، ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق Hogg Poolعلى شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.