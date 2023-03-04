شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 150 مليار جنيه سنويا لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية تهنئة الرئيس السيسى لشعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى: 150 مليار جنيه سنويا لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.. «المالية»: الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة لن يقل عن ألف جنيه شهريا اعتبارا من إبريل المقبل.. و14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة.. 8 % علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها و15 %علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيها.. زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح بين 400 و475 جنيها

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية.. الرئيس: أتطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين لتلبية تطلعات الشعبين نحو التنمية الشاملة

تظاهرة شعبية نقطة تمركزها «المنيا الجديدة».. أهل الصعيد «حراس الأمة» يرسمون خارطة جديدة للوطن.. القرارات الرئاسية وضعت غطاء آمنا للحماية الاجتماعية وتزيد حجم الثقة بين الرئيس والشعب

الفئات الأولى بالرعاية فى عيون الدولة.. 22 مواطنا يستفيدون من زيادة الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بنسبة 25 ..%ووزيرة التضامن: جاهزون لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدءا من منتصف إبريل

المبادرة الرئاسية تخدم 12 قرية بأسوان.. «حياة كريمة» تغير شكل قرى ونجوع مدينة الطود بالأقصر.. إحلال وتجديد كوبرى مدخل المدينة بتكلفة 40 مليون جنيه ومحطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 67 فدانا

1.6 مليون عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.. «الصحة» تابعت أكثر من 23 ألف حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى

«الداخلية» تضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين بالتطبيقات الإلكترونية

تنفيذ 1872 مشروعا باستثمارات 31 مليار جنيه لخدمة 5.1 مليون مواطن فى قنا.. وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز قوص.. واللواء هشام آمنة: توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها