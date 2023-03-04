شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة وأسوان 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة وأسوان 37الحكومة تنفى شائعة تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة تنمية مدن العبور، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق العاصمة، والسادات، شنت حملات متنوعة لضبط وإزالة المخالفات والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك تنفيذاً للتكليفات المستمرة بضرورة التصدى للمخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وزير الإسكان: حملات متنوعة لإزالة المخالفات والإشغالات فى 6 مدن جديدة أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، استهداف إحداث تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. الحكومة: تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل وتحويلها لمراكز تنمية الأسرة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 4 ساعات عن قرى مركز ومدينة العياط، وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد الموافق 2023/3/5 وحتى الساعة 4 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/3/6 .

قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد

ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع وقود في إندونيسيا، اليوم السبت، إلى 17 قتيلا و42 جريحا، بعد السيطرة على الحريق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إندونيسية .

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون في قضية النصب الالكتروني عبر تطبيق "هوج بول"، مؤكدين أن ثقافة الطمع وراء ارتكابهم لجرائمهم، وأنهم اتخذوا من فيلتين في القاهرة وكرا لنشاطهم الإجرامي. عصابة نصب "تطبيق هوج بول" يعترفون: جمعنا الملايين عبر 9 آلاف محفظة إلكترونية

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى إندونيسيا لـ 17 قتيلا و42 مصابا

حذر مكتب الأرصاد الجوية فى بريطانيا، يوم السبت، من "أبرد هواء" هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله، بحسب "سكاى نيوز".

الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذر من "أبرد هواء" فى العام الحالى.. فيديو