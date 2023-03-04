شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 413 حالة إشغال وتشميع 7 محلات لبيع الدواجن فى الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة التراخيص والبيئة والإشغالات والتموين، حملة مكبرة على الأسواق بمركز الواحات البحرية؛ لمجابهة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، إلى جانب رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تشميع 7 محلات لبيع الدواجن تعمل بدون شهادة صحية أو بيئية وتلقي بالمخلفات بالطريق العام بمنطقة الباويطي والشارع الرئيسي وقرية القصر، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 413 حالة إشغال واستاندات حديدية للمحلات التجارية والباعة الجائلين، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس المركز.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف اللواء أحمد راشد، مديرية الطب البيطري بالمرور على السلاسل التجارية والمنافذ السلعية والماركت على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للاطمئنان من جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.