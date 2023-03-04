شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقف خطيبا وتحيله للتحقيق لمخالفته تعليمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
- عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله.
- عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم.
- عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت.
- عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق.
- عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.
من ناحية أخري، استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا، انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات دورات اليوم الواحد في (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتي تستمر في الفترة من 4/ 3/ 2023م حتى 14/ 3/ 2023م، وذلك بالمديريات الإقليمية الآتية: "القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الشرقية، البحيرة".