شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقف خطيبا وتحيله للتحقيق لمخالفته تعليمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف وقف الشيخ إ م م ع، إمام وخطيب بمسجد السلام بمنطقة أولاد علام بالدقي بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، نظرًا لمخالفاته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.

وفى السياق، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عنواين خطب الجمعة لشهر وذلك على النحو الآتى: - عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله. - عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم. - عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت. - عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق. - عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.

من ناحية أخري، استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا، انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات دورات اليوم الواحد في (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتي تستمر في الفترة من 4/ 3/ 2023م حتى 14/ 3/ 2023م، وذلك بالمديريات الإقليمية الآتية: "القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الشرقية، البحيرة".