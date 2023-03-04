شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية: ليس هناك قلق عقب تقارير عن سماع دوى انفجار بمدينة ليستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شرطة ليسيسترشاير البريطانية، إنها تلقت مكالمات عديدة تتعلق بصوت انفجار كبير سمع من أجزاء مختلفة من المدينة والمحافظة، مضيفاة: ليس هناك قلق عقب تقارير عن سماع دوي الانفجار.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقع صوت انفجارات ضخمة في مدينة ليستر، وأفاد العشرات من الأشخاص في المدينة وحولها أنهم سمعوا دوي انفجار أو دوي دوي فوق رؤوسهم.

وسادة حالة من الهلع في صفوف سكان المنطقة التى سمع فيها الانفجار، دون أن تكشف السلطات سبب الانفجار.