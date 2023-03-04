شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد
قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع وقود في إندونيسيا، اليوم السبت، إلى 17 قتيلا و42 جريحا، بعد السيطرة على الحريق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إندونيسية .
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .