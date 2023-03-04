شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. الشرطة تنقل مسنا من منزله للمستشفى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابة فورية وسريعة لاستغاثة مواطن، توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمنزله وتنقله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ("مواطن" ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) التمس مساعدته فى نقله من الشقة سكنه محل البلاغ لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.