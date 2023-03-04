شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بأسوان لشمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، قيام وفد من المديرية برئاسة فوزي صابر مدير المديرية، بجولة ميدانية بمشروع توشكى الخير، وذلك للاطمئنان على أوضاع العمالة غير المنتظمة بالمشروع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن شرح الرعاية التى تقدم إليهم وزارة القوى العاملة، صحيا اجتماعيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وفى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بدعم تلك الفئة.

وأوضح فوزي صابر مدير المديرية في تقريره للوزارة، أن الوفد ضم أحمد بهجت مدير مكتب عمل ابو سنمبل، ومنى عبيد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وأنه تم حصر العمالة غير المنتظمة بعدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن المديرية تقف بجوار العمالة وتساندتهم وتدعمهم، وأنه تم تسجيل العمال ضمن قاعدة العمالة غير المنتظمة للاستفادة من المزايا التى تقدمها لهم طبقا للائحة المالية للعمالة.