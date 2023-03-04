شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو اليزيد :زيارة وفد من التعاونيات الزراعية بدولة الهند لمصر لإنشاء مصنع أسمدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات اليوم، أنه يوجد ما يعرف بالشراء الجماعي في التعاونيات وطالما يوجد شراء جماعي ستتواجد مفاوضات جيدة بسعر مناسب وجودة عالية بحيث يوصل للمزارع المستلزمات بجودة عالية وبأسعار اقتصادية ، وفي نفس الوقت ارتفاع شأن مصر على الصعيد العالمي والدولي "حيث تتفاوض الدول مع كتلة بدلا من الأفراد أو الشركات فإذا أرادت من مصر أن يكون لها تأثير دولي ، لا بد من تمكين الجهة الخاصة بالتعاونيات بحيث يكون لها دور فعال ، كما المفترض الفعلي في التعاونيات لا يكون في "الحشد السياسي" فقط ، لكن في الناحية الاجتماعية والتصنيعية والاقتصادية.
وعن كيفية تنشيط الجمعيات التعاونية الزراعية لابد أن تتمثل الجهات التنفيذية لدعم الجمعيات التعاونية بصورة جادة بحيث لا تكون منفصلة فمثلا القوانين الخاصة بتسجيل الاصناف و التقاوي والأسمدة والمشتريات والموافقات ،وحتى تكون التعاونيات في الصورة الجيدة لا بد أن يحدث لها دور في العمل التنفيذي والعمل الخدمي للدولة ، فلا يجب أن يكون هناك قطاع إرشاد منفصل ، فيجب الاستفادة من التعاونيات العديدة ،كما تحتاج التعاونيات إلى تمكين من خلال "القوانين" فعلى سبيل المثال "اللجان الخاصة بالشراء الموحد" لا بد أن تشترك التعاونيات لأنهم يعلمون الاحتياجات الحقيقية والفعلية التي يحتاج إليها الفلاح أيضا ،مشاركة شباب قادرين واعين بالأساليب الحديثة في التعاونيات .