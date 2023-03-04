الطاقة الذرية تنظم 3 فعاليات دولية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية التعاون الدولى بالهيئة ودورها على المستوى العربى والأفريقى والدولي، سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم 3 فعاليات دولية، مما يعكس ويؤكد مكانة مصر الدولية وريادتها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم أنه على المستوى الدولى تستضيف الهيئة الدكتور نيل جرفيس منسق برامج التعاون الفنى بقطاع أفريقيا بقسم التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والذى تستمر زيارته للقاهرة لمدة أسبوع لمراجعة استراتيجية التعاون الفنى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات النووية وغيرها فى مصر.

وتبدأ الزيارة بلقاء الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى لأنشطة التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و نواب رئيس الهيئة بالإضافة إلى زيارة جميع الجهات النووية فى مصر وتشمل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى بهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة الإشعاعية، وهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى جامعة عين شمس وكذلك المركز الطبى العالمي.

وسيختتم زيارته بورشة عمل بهيئة الطاقة الذرية لمناقشة الخطة المستقبلية لمشروعات الدعم الفنى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات المصرية.

وعلى المستوى الأفريقى تنظم هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع قطاع افريقيا بقسم التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ومنظمة الأفرا ورشة العمل الأفريقية الاقليمية عن استراتيجية تسويق وخطط عمل مفاعلات الأبحاث النووية وذلك لدعم الدول الافريقية التى تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للابحاث، وكذلك دراسة تسويق منتجاتها، ويشرف عليها الدكتور مجدى زكى مدير مفاعل مصر البحثى الثانى والمنسق الوطنى للورشة والدكتورة عزة كشلان من قطاع أفريقيا بقسم التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف ورشة العمل إلى دعم الدول الأفريقية وبناء إمكانياتها لأستخدامات مفاعلات الأبحاث النووية وذلك من خلال استعراض وطرق استخدام أنظمة التشغيل المختلفة، وعرض افضل التجارب الدولية فى مجال تحويل الأستراتيجيات إلى خطط تنفيذية عملية، ووضع أنظمة لتسويق المنتجات التجارية من نظائر مشعة وغيرها، ودراسة أساليب التسويق ودراسات الأسواق وختاماً تنظيم وتطوير العلاقات بين المستخدمين وقطاعات الصناعة والتجارة، وكذلك الأستراتيجيات الداعمة للتسويق.

ومن المقرر أن تستمر ورشة العمل من 5- 9 مارس 2023 ويشارك بها علماء من الجزائر، مصر، الكونغو، غانا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

وعلى المستوى العربى تنظم الهيئة خلال هذا الأسبوع أيضاً بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية و النظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات و الأمراض و مقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية والتى ستعقد فى الفترة من 5 – 9 مارس 2023، وتهدف هذه الدورة إلى تدريب المشاركين من الدول العربية على الطرق المختلفة و المتقدمة سواءاً البيولوجيا الجزيئية او تقنيات النظائر المشعة لأكتشاف الطفرات وعلاقة تلك الطفرات بالأمراض والسرطانات ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية وذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريب العملى ويقدم المحاضرات مجموعة من علماء هيئة الطاقة الذرية والجامعات المصرية، كما سيتم زيارة مصنع انتاج النظائر والسيكلترون الالكترونى بأنشاص بالإضافة إلى زيارة مستشفى علاج أورام الأطفال 57357. ويحضر هذه الدورة عدد من المتدربين من الأردن،مصر، السودان موريتانيا، العراق، السعودية، تونس.