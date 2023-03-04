‎تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن الريات الأخيرة للقمح "ريات ما بعد طرد السنابل" هى ريات هامة جداً لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة وهى فقط تزود المحصول ما بين 2 - 3 أرادب للفدان، لكن للأسف المزارع يقلق بسبب إمكانية حدوث رقاد إذا تم الرى وعقب ذلك وجود هبات قوية من الرياح .

‎وفى التقرير التالى نوضح جدول المناطق والأيام الممنوع فيها الرى خلال الأسبوع الحالى "قدر الإمكان" مع الأخذ فى الاعتبار أن هبات الرياح النشطة دائما تبدأ مع الظهيرة أو آخر النهار حتى لا ينخدع أحد فى هدوءها صباحاً.

‎والبيان كالتالى: