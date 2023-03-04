شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن الريات الأخيرة للقمح "ريات ما بعد طرد السنابل" هى ريات هامة جداً لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة وهى فقط تزود المحصول ما بين 2 - 3 أرادب للفدان، لكن للأسف المزارع يقلق بسبب إمكانية حدوث رقاد إذا تم الرى وعقب ذلك وجود هبات قوية من الرياح .
وفى التقرير التالى نوضح جدول المناطق والأيام الممنوع فيها الرى خلال الأسبوع الحالى "قدر الإمكان" مع الأخذ فى الاعتبار أن هبات الرياح النشطة دائما تبدأ مع الظهيرة أو آخر النهار حتى لا ينخدع أحد فى هدوءها صباحاً.
والبيان كالتالى:
1- اليوم السبت يمكن اجراء الري في كل الجمهورية "الشرقية - القليوبية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان – الوادي الجديد".
2- عدم الري في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية - بور سعيد - الاسماعيلية".
3- الأحد والاثنين ممنوع الري في كل الجمهورية
4- الثلاثاء يمكن الري فقط في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية - بور سعيد – القليوبية – الجيزة – الشرقية - الاسماعيلية ".
5- الاربعاء يمكن الري فقط في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية - بور سعيد – القليوبية – الجيزة – الشرقية - الاسماعيلية ".
7- يومي الخميس والجمعة يمكن الري في كل الجمهورية.