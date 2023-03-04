شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تعليم الكبار: نسابق الزمن للقضاء على الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ختام فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (ToT) القائم على المنهاج العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي عقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2023 ، بمقر مبني اليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه قام بالتدريب مستشارة التدريب الدولية وأستاذة تعليم الكبار المدربين، فيما قدم الدكتور محمد ناصف الشكر لمنظمة اليونسكو بالقاهرة ولكل القائمين على هذا البرنامج المستوى الأول منه والذي يعد بادرة طيبة في برنامج تعليم الكبار.

وأكد على أهمية هذا البرنامج التدريبي المتميز لأنه يأتي ضمن توجهات الهيئة العامة لتعليم الكبار هو الاطلاع على أدبيات تعليم الكبار العالمية ، والاستراتيجيات الحديثة في المجال، ولهذا حرصت الهيئة على حضور البرنامج والعمل على نقله ونقل الخبرة الدولية في مجال التدريب، وتعليم الكبار

وصرح بأنه هذا البرنامج سبق تنفيذه العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية والإعداد له بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار يونسكو القاهرة

وأكد على ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة لدعم التعليم والحياة الكريمة للمواطنين من خلال مبادرات رئاسية يشهد آثارها العالم أجمع، والحياة الكريمة تبدأ بالتعليم، وأن العالم لن ينتظرنا طويلاً في ظل التقدم التكنولوجي، والثورات المعرفية ، بل يجب أن نستبق الخطى ، ونسابق الزمن حتى نستطيع القضاء على الأمية ، فمستقبل أي بلد يبدأ من القضاء على الأمية .

و شارك فى فعاليات هذا البرنامج التدريبى بعض الوزارات والجامعات والعديد من منظمات المجتمع المدني المتخصصون والمهتمون بمجال تعليم الكبار تتصدرها الهيئة العامة لتعليم الكبار ،وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وزارة التضامن الاجتماعى، وأسقفية الخدمات، ، مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، جمعية المرأة والمجتمع ، و تناول البرنامج العديد من الموضوعات حول الإطار الفلسفى والتاريخى لتعليم الكبار والتجارب الدولية العالمية فى هذا المجال وعرض نماذج مختلفة موثقة بالنتائج والمخرجات.

كما أكد على تحرير وتوحيد مصطلحات تعليم الكبار على الصعيد العالمي والعربي والتفريق بين استخداماتها.