شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال – يونسكو" للمرأة فى مصر لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - يونسكو للمرأة في العلوم، بالتعاون مع لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن منظمة اليونسكو تعمل علي محو الصور النمطية من خلال زيادة وعي العالمات اللاتى تعتمدن على مسارات جديدة من خلال تعاون اليونسكو علي مدار 25 عامًا مع مؤسسة لوريال، مشيراً إلى أنه تم تكريم مايقرب من 120 عالمة استثنائية من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حصول خمس منهن على جائزة نوبل.
وللتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62
وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.
وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://en.unesco.org/node/358483
جدير بالذكر أن برنامج المواهب الشابة لوريال - يونسكو للمرأة في مصر يهدف منذ إطلاقه عام 2018 ، إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم، حيث كرم البرنامج 15 باحثة مصرية من خلال برنامج المواهب الشابة بجمهورية مصر العربية.