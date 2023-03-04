شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حملات متنوعة لإزالة المخالفات والإشغالات فى 6 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة تنمية مدن العبور، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق العاصمة، والسادات، شنت حملات متنوعة لضبط وإزالة المخالفات والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك تنفيذاً للتكليفات المستمرة بضرورة التصدى للمخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة تماماً، مشيرا إلى أنه تم تشكيل الحملات الأمنية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وتصحيح أوضاع المخالفات وإعادة الشيء لأصله، وذلك بقيادة المهندس السيد أمين، نائب رئيس جهاز مدينة العبور للتنمية، وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالة والسحب بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 12 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء بقطع أراضٍ بمركز خدمات الحي الترفيهي لمزاولة أنشطة بدون رخص تشغيل، وتحويل البدروم لمخازن محال، وإقامة منطقة ألعاب أطفال مخالفة داخل قطعة أخرى، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بقطعة أخرى لغلق الردود الأمامي وعمل سلم بالردود الجانبي، وإزالة فورية بقطعة أرض بالحي السادس لغلق الردود الخلفي، وإزالة فورية لبناءات مخالفة لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بقطعة أرض بمنطقة الـ ٨٠٠ م بالحي الأول، وإزالة بناءات مخالفة ببدروم نفس القطعة لاستغلاله سكنيا.

وقال المهندس أحمد رشاد، إنه تم مرور حملة بالقطعة رقم 55 بمركز خدمات الحي السادس، ورفع جميع الإشغالات والتعديات الموجودة، وتم ضبط عددٍ من الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة لرفع إشغالات المجمع التجاري بمنطقة الـ70مترا، وذلك بحضور المقدم خالد عبدالعزيز، رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات المتمثلة فى عرض البضائع أمام المحال التجارية وبالممرات، وتم رفع بعض الأغراض القديمة المتروكة داخل المجمع مع تحرير 10 محاضر ضد أصحاب المحال المخالفة، كما تم التوجيه بشن حملة نظافة عقب إزالة الإشغالات داخل وحول المجمع واستمرار الحملات بجميع أنحاء مدينة الشروق.

وصرح المهندس على سعد، بأن لجنة الإزالة الفورية بالجهاز تمكنت من إزالة شدة خشبية للشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء وذلك بعقار سكنى بحى النادي، موضحاً أن اللجنة قامت بالتحفظ على أدوات ومواد البناء المُعدة للمخالفة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل على القطعة.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق .

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، مسئولي الجهاز والإدارات المختصة، بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير، لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، مشيراً إلى أنه تم شن حملة لرفع إشغالات بسنتر الميرلاند بمدخل محور الكفراوي، ومدخل الحي الثاني.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة إشغالات بمول المرحلة الأولى بمدينة الخمائل، وحملة إشغالات بالحي الثاني، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بالمدينة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

وشدد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على ضرورة إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من مختلف أنحاء المدينة، حيث قامت حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير، لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات من أمام السويقة بالمنطقة السكنية التاسعة.

أوضح المهندس أشرف فتحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع جميع الإشغالات من الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام بشارع أبو بكر الصديق، لتيسير حركة المواطنين والمركبات، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وضبط الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة.

ووجه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، باستمرار الحملات لرفع الإشغالات والإزالات لجميع أنواع المخالفات بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات بعدد من أحياء المدينة وكوبرى المشاة بجوار الهايبر، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بالجهاز، كما تم تنفيذ قرار إزالة لزيادة غرف السطح لقطعة أرض بمنطقة بيت الوطن.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن إدارة الأمن بالجهاز قامت بشن حملة مكبرة لضبط ومنع سير مركبات " التوك توك " داخل المدينة، وضبط بعض معدات وسيارات النقل المخالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 10 مركبات " توك توك "، و 14 معدة مخالفة، وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.