شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 4 ساعات عن قرى مركز ومدينة العياط، وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد الموافق 2023/3/5 وحتى الساعة 4 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/3/6 .

وأرجعت المحافظة سبب قطع المياه إلى وجود تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذى بقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200مم لتغيير المحبس المذكور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة إنجازها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.

ووجه المحافظ رئيس مركز العياط بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة إنهاء الإصلاحات، لافتا بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.