شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، ننشر فى هذا الصدد المواد التى سيتم تأدية امتحانها عقيب إجازة عيد الأضحى، والتى من المقرر أن تنتصف موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك الإجازة يوم 28 من شهر يونية المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، بما فى ذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:- تعقد الامتحانات 12يونيو المقبل. - 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات. - ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية. - تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان. - يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية. - توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان. - التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار. - ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع. - ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى. - تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.



جدول-امتحان-شهادة-اتمام-الدراسة-الثانوية-العامة-بجمهورية-مصر-العربية-(المكفوفين-)-الدور-الاول-2023



جدول-امتحان-شهادة-اتمام-الدراسة-الثانوية-العامة-لمدارس-المتفوقين-في-العلوم-والتكنولوجيا-الدور-الاول-2023



جدول-امتحان-شهادة-اتمام-الدراسة-الثانوية-العامة-بجمهورية-مصر-العربية-الدور-الاول-2023



جدول-امتحان-شهادة-اتمام-الدراسة-الثانوية-العامة-بجمهورية-مصر-العربية-(المكفوفين-)-الدور-الاول-2023



جدول-امتحان-شهادة-اتمام-الدراسة-الثانوية-العامة-لمدارس-المتفوقين-في-العلوم-والتكنولوجيا-الدور-الاول-2023