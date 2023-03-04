شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مافيا تجارة أدوات التجميل المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة أدوات التجميل المغشوشة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة أدوات التجميل المغشوشة. وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة أدوات التجميل المغشوشة، بينما عارض 12% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة أدوات التجميل المغشوشة.

نتيجة الاستطلاع