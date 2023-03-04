شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوزيع المكانى للنشاط الزلزالى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزلازل تعتبر ظاهرة طبيعية عنيفة وإحدى الكوارث الطبيعية التى لا يمكن منعها، لكن يمكن التخفيف من مخاطرها وآثارها الضارة على الإنسان، وتعرف الزلازل على أنها اهتزازات مفاجئة سريعة تصيب القشرة الأرضية عندما تنفجر الصخور التى كانت تتعرض للإجهاد (التمدد)، وقد تكون هذه الاهتزازات غير كبيرة، وقد تكون مدمرة على نحو شديد.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن مصر تقع بشكل عام خارج أحزمة الزلازل، إلا أنها معرضة من وقت لآخر لبعض الزلازل متوسطة القوى، خاصة الزلازل التى يقع مركزها فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والتى تعتبر من أكثر المناطق الزلزالية نشاطا، كما يحدث النشاط الزلزالى فيها بالتكرارية المتزايدة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل التوزيع المكانى للنشاط الزلزالى فى مصر ، كما يلى..





- منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

تعد من أكثر المناطق نشاطا، ويصل مستوى النشاط الزلزالي بها إلى المتوسط وفوق المتوسط

تؤثر مباشرة على مدن الساحل الشمالي والإسكندرية ورشيد ودمياط ، ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل

زلزال عام 1955 بقوة 6.8 ريختر، شعر به سكان مصر كلها وأحدث دمارا محدودا في مدن الإسكندرية والبحيرة وبعض مناطق الدلتا وأدى إلى مقتل 22 شخصا.





- منطقة أخدود البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة

يصل مستوى النشاط الزلزالي بها إلى المتوسط وفوق المتوسط، ويتسم بتكرارية عالية

تؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات القناة والبحر الأحمر وحلوب والمناطق المحيطة بالخليج، والقاهرة والدلتا

زلزال عام 1995 بقوة 7.2 ريختر، بخليج العقبة، هز الأردن ومصر وفلسطين والسعودية، وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق، وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق، كما أحدث شروخا فى المناطق الجبلية المحيطة.





- دهشور (جنوب غرب القاهرة)

يحدث بها نشاط زلزالى متوسط

يقع على بعد 35 كم جنوب غرب القاهرة وتشمل منطقة الفيوم وبحيرة قارون

زلزال عام 1992 بقوة 5.8 ريختر شعر به سكان مصر بالكامل وخلف 370 قتيلا وأكثر من 3000 مصاب





- مكمن أبو زعبل - الخانكة (شمال شرق القاهرة)

يحدث بها نشاط زلزالى متوسط ودون المتوسط

يقع على بعد 35 كم شمال شرق القاهرة ويشمل منطقة الخانكة وأبو زعبل

زلزال عام 1999 بقوة 4.8 ريختر شعر به سكان القاهرة والدلتا ومدن القناة ولم تحدث خسائر





- مكامن الزلازل فى جنوب مصر

الأقل نسبيا عنها فى الشمال

يتأثر بمجموعة من بؤر الزلازل المتفرقة على امتداد وادى النيل جنوبا

زلزال 1981 بمنطقة كلابشة بقوة 5.6 ريختر شعر به سكان أسوان حتى اسيوط ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات فى أرضية صخور الضفة الشرقية للبحيرة.