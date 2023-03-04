إجراءات ساهمت فى زيادة كفاءة توزيع الأسمدة المدعومة

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن من ضمن الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصرى نحو 7 ملايين طن بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف القصير أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة.

