شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة قبل تشغيل التكييف للحصول على أعلى كفاءة وتوفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة ويبدأ فصل الصيف وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، وبالتالى يلجأ العديد من المواطنين للاعتماد على التكييف، الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، الخليج 365 يرصد لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية من تكييف الهواء وضمان استهلاك أقل فى الكهرباء وهى كالآتى..

1- تنظيف الفلتر الخاص بجهاز التكييف أسبوعيا للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

2- تأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن.

6- ضبط درجة حرارة التكييف على 25.

7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8- التاكد من غلق النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء.