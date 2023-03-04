شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم على 180 فرصة عمل لذوى الهمم فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة عن 180 فرصة عمل جديدة لذوى الهمم بفروع مجموعة مطاعم بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع.

ويوضح ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الوظائف المطلوبة.. أولا: شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى

- وجود بطاقة الخدمات المتكاملة

- السن من 18 إلى 35 سنة

- العمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً





ثانيا: مزايا التقديم

- راتب شهرى مجزى

- حوافز وبدلات

- تأمين صحى واجتماعى

- تأمين على الحياة

- وجبات داخل المطاعم

- إجازة أسبوعية

وأشارت "القوى العاملة" إلى أنه يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، وفى الإسكندرية بمقر ديوان المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء - سموحة.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة افتتح الملتقى الأول لتشغيل ذوى الهمم بمحافظة القاهرة، والذى نظمته مديرية القوى العاملة بالقاهرة، لتوفير 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوى الهمم فى 74 شركة قطاع خاصة فى العديد من المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.