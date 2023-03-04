شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يجوز استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن استخراج شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج من المستشفيات الخاصة، وتابعت: "يمكن فقط استخراجها من المراكز الحكومية".

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مدة سريان الشهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر، من بدء إجراء الفحص الطبى، وتابعت وزارة الصحة والسكان: "عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات حبسا، وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن 3 سنوات".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

وكشف أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: