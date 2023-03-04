شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات المياه ضمن برنامج "نوفى" والان مع تفاصيل الخبر
1 - الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم استدامة الأمن الغذائي
2- الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه
3- مواصلة العمل فى مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى ومعالجة وتدوير المياه وحماية الشواطئ والحماية من السيول
4- إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكل المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها
5- قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية ، ويُعد من أهم محاور "برنامج نوفي"
6- مشروعات المياه تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية
7- تحديث الممارسات الزراعية والتحول لأنظمة الرى الحديث بشرط استخدام أحدث الأنظمة العالمية ومراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.