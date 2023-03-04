شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة بدمياط تفاجئ بـ2 مليون جنيه فى حسابها عند صرف الراتب وتحرر محضرا بالنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت سيدة من أبناء دمياط مثالا للشرف والأمانة، بعد أن أعادت مبلغ 2 مليون جنيه إلى جهة عملها، فوجئت بها عندما ذهبت لصرف راتبها من ماكينة الصراف الآلى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما توجهت ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي مركز كفر سعد دمياط التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، فوجئت أثناء قيامها بصرف الراتب الخاص بها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصى، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبد الكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، تحت رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

وقالت ياسمين جمعة لـ" الخليج 365": فوجئت بوجود هذا المبلغ الكبير في حسابي أثناء صرف الراتب الشهري، حتي أنني لم أتمكن من قراءته، وأصابني حالة من الذهول وتواصلت مع المحامي الخاص بي مباشرة لاتخاذ الإجراءات لرد هذا المبلغ لأني أرفض دخول أى فلوس حرام وأموال ليست من حقي علي أولادى.

وأضافت: "أولادى هم ثروتي الحقيقية عندي 3 أولاد إحداهما في كلية الصيدلة والآخر ثانوية عامة والثالث 3 إعدادى، واستثماري الحقيقي في أولادي، وبتتبع الموضوع حسيت إن الفلوس دي فلوس الدولة ولازم ترجع تاني".