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مستشار رئيس الوزراء يرد على تداول منشور لغلق أحد المصانع بعد تعثره

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القاهرة - سامية سيد - علق هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، على منشور متداول عن تعثر أحد المصانع الخاصة بماكينات التعبئة والتغليف.

 

وقال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "تواصلا مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى، ومنعا للشائعات والبلبلة، أى حد عنده معلومة عن المصنع ده إن وجد، يرسل لى، وسيتك التواصل فورا لحل مشكلته".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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