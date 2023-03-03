شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للتأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة حوالى 55 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، إن زيادة الـ 15% التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أصحاب المعاشات دائما في قلب وعقل الرئيس السيسي.

وأشار جمال عوض، إلى أن الرئيس السيسي تدخل في شهر نوفمبر الماضي وقرر زيادة المعاشات 300 جنيه، وبعدها بأربع أشهر أصدر قرار بتبكير موعد صرف الزيادة لتكون في أبريل بدلا من يوليو.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن تكلفة زيادة الـ15% تكلف الدولة حوالي 55 مليار جنيه، منوها أن قانون المعاشات يقول "نسبة الزيادة تكون في حدود معدلات التضخم ولا تزيد عن 15%".