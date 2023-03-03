شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حريق إندونيسيا إلى 14 قتيلا و42 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى العاصمة الإندونيسية، اليوم الجمعة، إلى 14 قتيلا، وأصيب العشرات.

وشبّ حريق هائل فى مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أعلن الجيش.

وقال رئيس أركان الجيش دودونج عبد الرحمن للصحفيين: "حالياً هناك 14 ضحية"، موضحاً أن الحريق الذى اندلع فى منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية "بيرتامينا" أسفر عن إصابة 42 شخصاً آخرين على الأقل بجروح.