شكرا لقرائتكم خبر عن مات أثناء تلقى عزاء والده.. وفاة شخص حزنًا على فراق أبيه فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء بوالده بعد دفنه أمس حزنًا عليه، وسط حالة من الحزن خيمت علي أهالي وشباب القرية المشاركين في العزاء.

وأكد أهالي القرية أن الفقيد "محمد طلعت حماد" كان يتمتع بحسن السمعة وعمل الخير بالقرية والقري المجاورة، وكان متعلقا بوالده "طلعت حماد" الذي توفي عصر أمس وتم دفنه بعد صلاة العشاء بمقابر القرية، وبدء ابنه الراحل في تلقي واجب العزاء عصر اليوم شارك به الآلاف من أهالي المركز والمدينة.