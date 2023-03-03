شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. زيادة دعم تكافل وكرامة 25% بتوجيهات الرئيس السيسي ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2023، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة وزراء التموين والبيئة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال والطيران المدني، تفتتح معرض "ديارنا" على مساحة 2800 متر بحضور 400 من العارضين والمنتجين.

- معرض "ديارنا" يلاقي نجاحاً كبيراً وسط اقبال كبير من الجمهور ونشاط مكثف للورش التفاعلية وورش التدريب بالمعرض التي تستهدف نخبة من الشباب المنتجين، والمعرض مستمر حتى 11 مارس يوميا من 10صباحا إلى 10 مساء.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية ”مودة” ينفذ تدريبات قبل الزواج في محافظات الإسكندرية وبورسعيد وسوهاج وأسوان بمشاركة 672 شاب وفتاة من المخطوبين، وينفذ معسكرا تدريبيا لإجمالي 95 متدربا على مستوى 6 محافظات.

- في إطار السعي نحو بناء "مصر الرقمية"، بنك ناصر يعلن عن مبادرته مع المعهد القومي للاتصالات، بهدف توفير تدريب مدفوع التكلفة من قبل البنك لحين انتهاء المتدربين وقيامهم بسداد تكلفة التدريب بعد حصولهم على وظيفة على مدار ثلاث سنوات بدون فوائد.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يستمر في تسليم مشروعات "الاغنام العشر" بمحافظة سوهاج مركز المراغة فى إطار تنفيذه لمشروعات متناهية الصغر تركز على الأمن الغذائى.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعقد ورشة عمل لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة تعاطي المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بهما.

- صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الادمان يكثف أنشطته التوعوية لحماية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية من تعاطى المواد المخدرة في 6 محافظات، ويعقد ورشة عمل لتعزيز قدرة الشباب على الوقاية من المخدرات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

- تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي" بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بحضور 12 دولة عربية و5 وزراء.

- استمراراً للتأكيد على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، التضامن الاجتماعي تطلق فيلم "حلاوة الدنيا" الذي يعرض حكايات يرويها أبناء مصر من دور الرعاية عن حياتهم وتحدياتهم وطموحاتهم.

- الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ينظم قافلتين طبيتين بمحافظتي سوهاج وأسيوط لتقديم خدمات مجانية تشمل الفحص الطبي وصرف الأدوية وتلقي لقاح كورونا وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للاطفال.

- في دعم مستمر لأصحاب المعاشات، بنك ناصر يطرح قروضا بسيطة لأصحاب المعاشات بمصروفات إدارية فقط وبدون فوائد، وقيمة القرض 10 آلاف جنيه يتم تسديدها على ثلاث سنوات.

- التضامن الاجتماعي تبحث بشكل موسع مع أساتذة الجامعات والخبراء موضوع "اعتماد الاخصائيين الاجتماعيين" قبل ممارسة المهنة لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى كافة الفئات بالجمعيات الأهلية وبدور الرعاية وبالخدمة المجتمعية.

- تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز الوعي الصحيح ونشر السلوكيات الإجابية لدى المجتمعات المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية يدشنان المرحلة الثانية من حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة الدقهلية.

- وحدات التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ ندوات توعية حول "مخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأثر السلبي للشائعات” وتبدأ من محافظة بني سويف.

- في إطار تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي يصرح بخضوع 1455 من سائقي الحافلات المدرسية للكشف خلال اول اسبوعين من الفصل الدراسى الثانى.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاء علميا بحضور نخبة من الناشرين والكتاب والباحثين لمناقشة بحث حول ”تحديات حركة النشر في مصر" والذي يهدف إلى دراسة واقع ومستقبل القطاع الرسمي للنشر في مصر.

- القباج تشهد حفل توزيع الجوائز على خريجي برنامج "مصنع الابتكار"

- بمشاركة 250 طالبا وطالبة، صندوق مكافحة وعلاج الادمان يعقد ورشة تدريبية لطلاب المعهد القومى للاورام وكليات التمريض للتعريف بدور الصندوق وآليات الوقاية من الإدمان والتعاطي.

- في إطار دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يقدم حوالي 300 مشروع متناهي الصغر لأشخاص ذوي إعاقة بمحافظة الأقصر.

- اجتماع تنسيقى للجنة التي وجه بها دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تاهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات بحضور ممثلى الوزارات المعنية لتكامل الجهود التنموية وتحقيق أثر إيجابي في تنمية تلك المناطق.

- وزارة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدا من العراق بصحبة شركاء البنك الدولي لاستعراض التجربة المصرية للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" والبرامج المكملة لرؤية الحماية الاجتماعية المتكاملة في مصر.

- بدء الاختبارات الخاصة للمتقدمين للاشراف على حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1444ه -2023 م وفق معايير شفافة ومنضبطة لحرص التضامن الاجتماعي على جودة عمليات الإشراف والخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.

- في إطار دعم مستفيدى مكون دعم سبل العيش بمشروع الصحة للجميع، الهلال الاحمر المصرى ينظم يوم لخريجي التوجيه المهني، ويستعرض عدد من الوظائف المتاحة للشباب الباحث عن عمل.

- القباج تطلق اولى صناديق بنك ناصر الاجتماعى " لنشر ثقافة الإدخار والاستثمار وتعظيم العوائد الاستثمارية، والصندوق يتوافق مع مبادى الشريعة الإسلامية ويطرح عوائد يومية عل المدخرات.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على قرار زيادة الدعم النقدى”تكافل وكرامة”بنسبة 25% وبدء الصرف من ابريل القادم، وتؤكد على حرص الدولة على دعم الأسر الأولى بالرعاية بالدعم النقدي وبفتح فرص للعمل والإنتاج.

- تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وبشراكة استراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعى، إطلاق فعاليات النسخة رقم 13 من الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان ”التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة وأهمية التطوير المؤسسي".

-اللجنة التنسيقية العليا للعدالة الاجتماعية تجتمع برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة واللقاء لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون الطفل فيما يخص العدالة الجنائية.

- التضامن الاجتماعى يستمر في توزيع أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة لذوي الإعاقة، ويقوم بتوزيع 150 جهاز تعويضى وسماعات اذن وكراسى متحركة.