شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: مصر بعيدة عن حزام الزلازل.. وما يثار حول انقسام أفريقيا غير علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، تفسيرا علميا لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا مستقبل قارة أفريقيا مع التصدعات الكبيرة التى تشهدها.

وقال الدكتور فاروق الباز، في مداخلة عبر زووم من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة DMC، أن قارة أفريقيا بها عدة صدوع، وليس هناك أى تخوفات من انقسام قارة أفريقيا فى المستقبل مطلقا، والصدع الموجود حاليا مثله مثل غيره، لا يستطيع فصل القارة إلى نصفين.

بالنسبة للزلازل، أكد الدكتور فاروق الباز، أن مصر بعيدة كل البعد عن زلازل شبه الجزيرة العربية، وأن العالم الهولندى الذى تنبأ بوقوع الزلزال في مصر حديثه ليس دقيق بنسبة 100%.

وأكمل فاروق الباز: "مصر لا تقع فى حزام الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، وما ينشر من دراسات عن لب الأرض عبارة عن نظريا لم تثبت منها صحتها أو دقتها المطلق، والعلم متطور ومتغير على مدار الوقت، وليس كل دراسة يسهل على العوام فهمها أو تفسيرها".

وأشار إلى عدم وجود أى أساس للأقاويل التي تشير إلى علاقة الكواكب بالأبراج والتنبؤات وغيرها، قائلا: "خلينا نتسلى ونضحك، ونحن لا دخل لنا بالكواكب أو ما يحدث فى الفضاء".