شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد الغد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد الالتهاب الكبدى "بى" خلال 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» ضمن «برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية»، من خلال 271 مركزًا صحيًا موزعين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

تأتي جهود وزارة الصحة والسكان، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيًا مع تحقيق رؤية «مصر 2030» وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

توفي الدكتور محيي الغريب، وزير المالية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب، وفقًا لما ذكره رجل الأعمال محمد جنيدي الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر.

وشغل الراحل حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 1996 إلى 1999، وقبلها عمل رئيسًا لهيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات، كما عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة.

رائد الفضاء الإماراتى يجرى أول اتصال من المحطة الدولية بالأرض.. فيديو

أجرى ائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادي أول اتصال هاتفى من المحطة الدولية بالأرض أكد خلاله أن الإمارات تخطو خطوات جبارة تتبعها خطوات أكبر في المستقبل في مجال الفضاء وأنها ترحب بالتعاون الدولى فى هذا المجال، وفق"البيان".

والتحمت المركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية بشكل كامل لتسجل الإمارات تاريخاً جديداً بأطول مهمة فضائية للعرب تستغرق 180 يوماً.

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وعانقت الإمارات الفضاء من جديد وسطرت تاريخاً مجيدا بانطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس الجارى لعدم اكتمال النصاب

أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عدم اكتمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث بلغ الذين سجلوا في النقابة من القاهرة والاسكندرية 296 شخصا، وتقرر عقد الجمعية يوم الجمعة 17 مارس الجارى.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلى دعت إلى "محو" قرية فلسطينية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ، والتى دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

اكتمال النصاب القانونى لانتخابات نقابة الممثلين

اكتمل، منذ قليل، النصاب القانونى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء المقدرين بـ220 عضوًا، والمقامة داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وشارك فى الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

بحث سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل د. بدر عبد العاطى مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق "هيرفي بليجو"، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق "بليجو" بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

آخر صور للأقمار الصناعية.. انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة شمالا وحتى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى مع استمرار الأجواء الحارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة، اليوم كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية .

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية .

جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد 31 درجة مئوية

جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.